Mondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea

(Adnkronos) – Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche a Kigali in Ruanda. Pogacar vince in solitaria con 1'30" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, vincitore dell'oro a cronometro e 2'15" sul'irlandese Ben Healy. Con il trionfo iridato Pogacar eguaglia l'italiano Paolo Bettini e il francese Julian Alaphilippe unici a vincere il campionato del mondo per due anni consecutivi. Il migliore della squadra azzurra è Giulio Ciccone sesto ma mai in corsa per il podio e giunto a 6'47" da Pogacar.

Pogacar: "Rimasto solo prima del previsto, sono riuscito a gestire le energie"

"Speravo di andare avanti il più possibile con Ayuso e Del Toro, ma entrambi hanno avuto dei problemi e sono rimasto da solo prima del previsto, dovendo combattere solo con me stesso. Le salite erano dure, le energie si stavano riducendo giro dopo giro ma sono riuscito a gestirle. Questa settimana in Africa è stata incredibile, un grande successo" ha detto Tadej Pogacar dopo il trionfo bis nella prova in linea al campionato del mondo di ciclismo su strada dopo una fuga di 104 km. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)