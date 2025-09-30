Duran Duran in Sicilia, nozze per la figlia del bassista e fondatore John Taylor

(Adnkronos) –

Sicilia tra 'Wild boys' e fiori d’arancio. Il 27 settembre si sono sposati a Salina Atlanta de Cadenet, figlia del bassista e fondatore dei Duran Duran John Taylor, e il musicista canadese David Macklovitch, come mostrano gli scatti condivisi da familiari e amici. A partire dalla foto che ritrae Atlanta, in un abito senza spalline con un ampio velo, in piedi accanto al suo orgoglioso papà John. Alle loro spalle, un arcobaleno che rifletteva sul mare. Dopo aver pronunciato il fatidico "sì" in una cerimonia civile e intima a New York, la coppia ha scelto l’isola delle Eolie – dove è stato girato il film 'Il Postino' con l’indimenticabile Massimo Troisi – per festeggiare il matrimonio con amici e familiari.



Un ricevimento di tre giorni nell'Hotel Signum, di proprietà della famiglia Caruso, tra i colori dei tramonti eoliani, paesaggi da cartolina e la cucina stellata di Martina Caruso. Per i novelli sposi è molto più di un hotel, ormai è il loro nido d'amore. Alcuni anni fa, infatti, sono stati ospiti della struttura in occasione di una vacanza in Italia. Ai lunghi festeggiamenti hanno preso parte la mamma della sposa, Gela Nash-Taylor, i membri dei Duran Duran Nick Rhodes e Roger Taylor, oltre ad autorevoli dj e producer come A-Trak, Armand Van Helden, Louisahhh Pilot e molti altri. Grande assente il leader della band britannica Simon Le Bon. Il matrimonio di Atlanta arriva a poche settimane da quello della figlia del batterista Roger Taylor, Ellea, che ha sposato il suo fidanzato storico, il personal trainer Shiro Miller, nel Castello di Rocca Cilento.