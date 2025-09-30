Caltanissetta. Pietrarossa Academy and Music Festival: la magia della fisarmonica di Radu Rătai al Teatro Regina Margherita

CALTANISSETTA – Dopo l’entusiasmante concerto di fiati con l’orchestra dei “Giovani Talenti” del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, il Pietrarossa Academy and Music Festival prosegue il suo percorso di eccellenza portando sul palco del Teatro Regina Margherita un artista di caratura internazionale.

Il protagonista del nuovo appuntamento è Radu Rătai, fisarmonicista moldavo tra i più brillanti e versatili della scena contemporanea. Noto per le raffinate trascrizioni di Bach e Scarlatti, Rătai riesce a trasformare la fisarmonica in una vera e propria orchestra: il suo tocco, tanto preciso quanto emozionante, restituisce al pubblico una tavolozza di suoni che spaziano dal rigore della musica colta alla vitalità delle tradizioni popolari.

Quando Rătai sale sul palco, la fisarmonica non è soltanto uno strumento: diventa un ponte tra mondi diversi, evocando danze gitane e atmosfere intime, capaci di rapire lo spettatore in un viaggio sonoro che resta impresso nella memoria. Ogni nota racconta una storia, ogni frase musicale apre uno squarcio di emozione, fino a trasformare l’ascolto in un’esperienza totalizzante.

L’appuntamento è per mercoledì 1° ottobre alle ore 19.30 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Un concerto che si annuncia davvero imperdibile e che conferma il Pietrarossa Academy and Music Festival come una delle rassegne più vive e prestigiose del panorama culturale nisseno.