Caltanissetta, Michele Mancuso(Forza Italia): “La nuova Pesa pubblica, un’opportunità per agricoltori e imprese del territorio”

Questa mattina, nella zona industriale di Caltanissetta, è stata inaugurata la nuova Pesa pubblica, un’infrastruttura fortemente attesa che rappresenta un passaggio importante a sostegno sia degli agricoltori che degli imprenditori del territorio. Un servizio concreto che guarda all’efficienza del comparto agroalimentare e alla competitività delle attività produttive locali.

“Con l’inaugurazione della Pesa pubblica nella zona industriale di Caltanissetta si compie un ulteriore passo avanti a sostegno del comparto agricolo e produttivo nel Nisseno. È la seconda delle tre pese pubbliche finanziate grazie all’emendamento che avevo inserito nella Legge Finanziaria 2024 all’ARS: la prima è stata inaugurata lo scorso 12 aprile 2025 a Montedoro, oggi si aggiunge questo importante presidio nel cuore della zona industriale nissena e, entro la fine dell’anno, sarà completata anche la terza struttura prevista a Riesi” dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Si tratta di una importante opportunità per gli operatori agricoli, che da tempo attendevano strumenti adeguati a svolgere la propria attività con efficienza e trasparenza. Ma la funzione della pesa pubblica non si limita al solo settore agricolo: anche gli imprenditori che operano nella zona industriale potranno beneficiarne, avendo finalmente a disposizione un servizio essenziale e concreto per le proprie necessità operative. La mia vicinanza al settore primario è costante, ma soprattutto è frutto di una programmazione attenta che guarda al futuro. Già nella prossima manovra finanziaria, ormai imminente, saranno previsti ulteriori interventi a favore del comparto agroalimentare. Il confronto con il territorio rimane per me un elemento imprescindibile, perché solo ascoltando le esigenze reali si possono dare risposte concrete e risolutive ai tanti problemi che ancora attanagliano il settore” conclude Mancuso.