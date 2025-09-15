Caltanissetta. Il pranzo della Domenica in Corso Umberto, il 21 settembre una tavolata per valorizzare un rito familiare e collettivo: ecco come partecipare

Il pranzo della Domenica in Corso Umberto: domenica 21 Settembre una tavolata di 250 persone. Come partecipare.

Un’occasione per condividere insieme il rito del pranzo domenicale, che unisce famiglie e comunità da generazioni. Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale come espressione culturale condivisa, capace di rappresentare l’identità e la convivialità delle comunità locali. È questo l’obiettivo de “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola. L’iniziativa, alla quale ha aderito anche il Comune di Caltanissetta, è promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Cultura e ANCI e orientata a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Domenica 21 settembre, corso Umberto si trasformerà in un grande spazio di comunità. L’obiettivo è valorizzare il pranzo della domenica come momento identitario e inclusivo, capace di unire generazioni diverse e di raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo. “Il pranzo della domenica – spiegano gli organizzatori – è da sempre un rito familiare e collettivo: attorno alla tavola si rafforzano i legami, si tramandano saperi gastronomici e si condivide un senso di appartenenza che supera i confini territoriali. L’iniziativa intende trasformare questo rito domestico in un patrimonio condiviso, rendendolo visibile nelle piazze e riconoscibile come espressione viva della cultura italiana”. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Verranno accolte richieste fino alla capienza massima. Sarà possibile prenotarsi entro il 16 Settembre 2025 tramite:telefono: 093474345mail: infopointcaltanissetta@gmail.com

in presenza: ProLoco Caltanissetta, Corso Umberto I, 138

Sarà necessario indicare il nome, il cognome, il numero di telefono di un referente e il numero dei partecipanti. L’elenco completo dei Comuni partecipanti e tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata: ancicomunicare.it/il-pranzo-della-domenica-anci-masaf.