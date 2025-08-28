Traffico e spaccio di droga, tre arrestati a Messina

I carabinieri hanno arrestato a Messina tre persone (due in carcere e uno ai domiciliari) accusate di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. L’indagine, condotta tra febbraio e dicembre 2023, ha documentato l’attività di un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nel villaggio Aldisio, attiva tutto il giorno e frequentata da acquirenti provenienti da città e provincia. Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, utilizzavano inferriate, porte blindate e sistemi di videosorveglianza per proteggere droga e abitazioni. Particolarmente allarmante la diffusione del crack. Secondo gli investigatori, l’attività fruttava circa 100.000 euro al mese, con punte di 100 cessioni giornaliere. Nel corso dell’inchiesta sono stati arrestati in flagranza due persone e sette decunciati. 91 assuntori sono stati segnalati alla prefettura. (ANSA).