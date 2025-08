Skyfall, 6 elicotteri in volo su Marte, la nuova missione congiunta NASA/AeroVironment

(Adnkronos) – AeroVironment, Inc. (AV), leader mondiale nei sistemi autonomi intelligenti, per mezzo di una nota ufficiale, ha svelato Skyfall, un ambizioso concept di missione per la prossima generazione di elicotteri marziani. Sviluppato in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, Skyfall si propone di aprire la strada all'atterraggio umano su Marte attraverso l'esplorazione aerea autonoma, con un obiettivo di lancio già fissato per il 2028. Il concept di Skyfall prevede l'invio di sei elicotteri scout su Marte, ciascuno in grado di operare in modo indipendente per esplorare i siti candidati all'atterraggio delle future missioni con equipaggio. I droni trasmetteranno a Terra immagini ad alta risoluzione e dati radar del sottosuolo, fondamentali per identificare aree con la massima quantità di acqua e altre risorse, garantendo un atterraggio sicuro per gli astronauti. I dati raccolti potrebbero inoltre supportare la ricerca di tracce di vita passata sul Pianeta Rosso. Skyfall si distingue per la sua "Skyfall Maneuver", un'innovativa tecnica di ingresso, discesa e atterraggio. I sei elicotteri verranno lanciati dalla loro capsula di ingresso durante la discesa nell'atmosfera marziana e voleranno autonomamente fino alla superficie. Questo metodo elimina la necessità di una piattaforma di atterraggio, tradizionalmente uno degli elementi più costosi e rischiosi di ogni missione su Marte. Secondo William Pomerantz, di AV, "Skyfall offre un nuovo approccio rivoluzionario all'esplorazione di Marte, più veloce e più conveniente di qualsiasi cosa lo abbia preceduto". Ecco il video di prrsentazione della "Skyfall Maneuver" Questo nuovo concept si basa sul successo della collaborazione tra AV e JPL nel programma dell'elicottero Ingenuity, il primo velivolo a motore a volare su un altro pianeta. Ingenuity ha superato di gran lunga le aspettative, completando 72 voli storici in quasi tre anni. Skyfall sfrutta questo successo commerciale trasferendo molti dei componenti e software di Ingenuity, dimostrando come la collaborazione tra industria e governo possa accelerare l'innovazione. Come ha affermato Trace Stevenson, Presidente di Autonomous Systems di AV: "Ingenuity ha stabilito gli Stati Uniti come il primo e unico paese a realizzare un volo a motore su un altro pianeta. Skyfall si basa su questa promessa, fornendo dati dettagliati e utilizzabili da una prospettiva aerea che non solo sarà utile per la pianificazione di future missioni con equipaggio, ma potrà anche beneficiare la comunità scientifica". AeroVironment ha già avviato investimenti e coordinamento con il JPL in vista di un potenziale lancio nel 2028. Crediti immagine di cover: AeroVironment —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)