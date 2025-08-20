Gli occhi pieni di gioia, in poche ore raccolti i fondi per Rosario: Caltanissetta dimostra il suo cuore solidale

Un’appello per Rosario, il venditore di rose originario del Bangladesh, che in pochissime ore, grazie alla straordinaria raccolta fondi promossa su GoFundMe, ha visto addirittura superare l’obiettivo economico per l’acquisto del nuovo scooter dopo il furto del suo unico mezzo di lavoro.

È stata una vera e propria “corsa” di solidarietà, che, ancora una volta, ha dimostrato i veri valori della comunità nissena in un senso di unione, generosità e attenzione nei confronti non solo di chi viene da lontano, ma dimostra con discrezione e umiltà che sa guadagnarsi la stima e l’affetto di ognuno. Perché Rosario non è semplicemente “il ragazzo delle rose”: è un volto noto in ogni angolo della città, un amico, uno di quei personaggi del “vissuto” quotidiano che, senza mai farsi troppo notare, tutti riconoscono e apprezzano.

In un video realizzato da Danilo Miraglia, Rosario ha ringraziato emozionato Caltanissetta per l’abbraccio, per la stima e per il calore anche di chi non lo ha mai conosciuto di persona, eppure ha voluto aderire a questo gesto di solidarietà civile. «Sono felice, grazie a tutti», ha detto Rosario, spiegando di sentirsi accolto e rispettato, e soprattutto di aver percepito l’affetto di un’intera città che l’ha fatta sentire parte integrante del tessuto urbano. Grazie a questa mobilitazione straordinaria, Rosario è tornato in sella a un nuovo scooter, vera e propria espressione non solo di aiuto materiale, ma di una città che sa essere comunità, tenendo attorno a sé solo chi vive onestamente, dignitosamente e riconoscendo il vero valore delle persone al di là di ogni frontiera.