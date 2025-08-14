Ferragosto sicuro, il vademecum del Codacons

“Ferragosto deve restare una giornata di festa, non trasformarsi in un’emergenza – avverte Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – Poche regole, chiare e semplici, possono fare la differenza tra un ricordo felice e un episodio da dimenticare”.

Il vademecum di Tanasi parte dalle spiagge: in molte località italiane sono in vigore ordinanze che vietano falò, fuochi d’artificio e accampamenti abusivi. Trasgredire significa esporsi a sanzioni pesanti e, nei casi più gravi, a procedimenti penali.

Sulle strade, i flussi di traffico legati all’esodo e al controesodo impongono la massima prudenza: rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza, restare concentrati alla guida ed evitare alcol o sostanze che possano compromettere i riflessi è fondamentale per tutelare la vita propria e altrui.

A tavola, è essenziale conservare correttamente gli alimenti per prevenire intossicazioni, moderare il consumo di alcol e pietanze pesanti e ridurre gli sprechi, con particolare riguardo a bambini, anziani e persone fragili, già messi alla prova dalle alte temperature di questi giorni.

“Ferragosto è un patrimonio collettivo – prosegue Tanasi – Il rispetto delle regole e la responsabilità individuale sono il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi e alla sicurezza di tutti”. – conclude il Segretario Nazionale Codacons