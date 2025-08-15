Ferragosto, Lorefice(M5S): “La vera politica non va mai in vacanza”

“Quest’anno il Ferragosto arriva in un momento storico tutt’altro che semplice, sia per il nostro Paese che per il mondo. L’Italia vive difficoltà economiche e sociali che pesano su famiglie e imprese, e lo scenario geopolitico internazionale è quantomai preoccupante. Tutto questo non si mette in pausa solo perché è agosto. Così anche la politica, quella vera, non va in vacanza e continua a lavorare per un’Italia che non può e non deve lasciare indietro nessuno, che non si arrende, che non si rassegna davanti alle ingiustizie sociali ed economiche ormai all’ordine del giorno. Un augurio sincero a chi ha la possibilità di trascorrere qualche giorno in vacanza, a chi è rimasto a casa, e a chi oggi è al lavoro per garantire servizi e assistenza a tutti.”Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.