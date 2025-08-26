“Custodi del creato”, un centro estivo nel quartiere Provvidenza di Caltanissetta

E’ iniziato ieri pomeriggio “Custodi del creato”, il centro estivo promosso dall’associazione di promozione sociale “Watanka!” e reso possibile grazie al sostegno della Caritas Diocesana di Caltanissetta, della Banca Toniolo di San Cataldo, della Sartoria Cangemi e dell’Assessorato alle politiche sociali e socio sanitarie del Comune di Caltanissetta. Il tema scelto è di grande rilevanza e attualità: la salvaguardia dell’ambiente, con l’obiettivo di educare i bambini, attraverso il gioco e la creatività, a buone pratiche quotidiane come la raccolta differenziata, il riuso ed il rispetto della natura.

Il centro estivo si svolge nella Piazzetta “fuori dagli schemi”, un gioiello del quartiere Provvidenza, segnata da tempo e spesso dimenticata, che ha conosciuto momenti di degrado e distruzione. Proprio qui, grazie alle attività organizzate, si vuole restituire nuova vitalità al quartiere,valorizzandolo attraverso il contributo dei bambini, delle famiglie e di tutte le persone coinvolte nel progetto. Il centro si distingue anche per la sua vocazione inclusiva. Alle attività partecipano bambini provenienti da diverse culture, etnie e religioni, che insieme scoprono non solo le bellezze naturali, ma anche il valore della convivenza e del dialogo. Un’occasione di crescita reciproca che arricchisce l’esperienza di tutti.

Non manca poi l’attenzione ai bambini con disabilità, che possono contare sul supporto di personale qualificato, pronto ad accompagnarli in ogni laboratorio e gioco. L’obiettivo è quello di offrire a ciascuno e senza eccezioni, la possibilità di sentirsi protagonista e parte attiva di questa avventura.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30, fino al 12 settembre.

L’invito è rivolto a tutto il quartiere e alla città: famiglie, giovani e adulti sono chiamati a partecipare, a sostenere e a vivere questo percorso insieme. Custodire il creato significa anche prendersi cura della propria comunità, dei suoi spazi e delle relazioni che lì, abitano.

Per informazioni rivolgersi al numero 3290392973