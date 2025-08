Caltanissetta, addio a Davide Michele Locelso: l’architetto che ha unito competenza, creatività e cuore

La comunità professionale di Caltanissetta è in lutto per la prematura scomparsa dell’architetto Davide Michele Locelso, spentosi all’età di 54 anni. Un dolore che attraversa non solo il mondo dell’edilizia e della progettazione, ma anche tutti quei settori e contesti umani in cui ha lasciato un segno profondo, discreto e autentico.

Professionista stimato e apprezzato, Locelso ha condotto una carriera intensa e articolata, fatta di progetti curati in ogni dettaglio, dalla fase ideativa fino alla realizzazione. In ogni incarico ha messo al centro il cliente, ascoltandone i bisogni, traducendoli in soluzioni architettoniche originali, funzionali e sempre misurate. Il suo lavoro, guidato da competenze tecniche solide e da una naturale inclinazione alla precisione, era espressione di una passione autentica per l’architettura.

Importante anche il suo ruolo nel sistema giudiziario, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Caltanissetta, dove ha operato con serietà e rigore, guadagnandosi la fiducia delle istituzioni e il rispetto dei colleghi.

Determinanti nel suo percorso anche le esperienze maturate all’estero, in particolare in Germania, dove ha potuto ampliare il proprio orizzonte professionale e personale. Lì ha affrontato contesti internazionali, affinando le capacità di problem solving e consolidando uno stile progettuale capace di coniugare creatività, concretezza e visione.

Ma al di là dei titoli e dei progetti, ciò che tutti oggi ricordano con affetto è l’uomo. Davide Michele Locelso era prima di tutto una persona che sapeva costruire relazioni umane sincere, rispettose, fondate sull’ascolto e sulla fiducia. Nei cantieri come negli uffici, con colleghi e clienti, riusciva a creare ambienti positivi, sereni, dove si respirava la voglia di lavorare bene e insieme.

I funerali si terranno lunedì 5 agosto, alle ore 10:30, nella Chiesa di Santa Rosalia. Un momento di raccoglimento per quanti vorranno salutarlo e rendergli omaggio. Caltanissetta perde oggi non solo un architetto di talento, ma un uomo che ha saputo unire competenza, cuore e umanità nel suo quotidiano operare.

Ai familiari, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, va il più sentito cordoglio della comunità intera.