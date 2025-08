BioShock 4, sviluppo travagliato e cambi al vertice

(Adnkronos) – Lo sviluppo di BioShock 4 continua a incontrare ostacoli, segnando un percorso tutt’altro che lineare per il primo capitolo della celebre saga dopo l’uscita di scena del creatore Ken Levine. Secondo quanto riportato da Bloomberg, 2K Games avrebbe recentemente preso decisioni drastiche, riorganizzando la gestione del progetto a causa dell’insoddisfazione per l’andamento dei lavori all’interno di Cloud Chamber, lo studio incaricato dello sviluppo. In particolare, la nuova iterazione della serie avrebbe fallito un’importante revisione interna, con critiche concentrate sulla componente narrativa, che 2K avrebbe deciso di “rivedere profondamente”. Tra i cambiamenti annunciati, spiccano la rimozione di Kelley Gilmore dal ruolo di responsabile dello studio e il trasferimento del direttore creativo Hogarth de la Plante a una posizione editoriale. I dipendenti di Cloud Chamber, secondo fonti interne, sarebbero stati invitati a rendere più efficiente l’intero processo produttivo, un’esortazione che alimenta timori di possibili licenziamenti nel breve periodo. In risposta, 2K ha dichiarato a Bloomberg di essere “pienamente impegnata a realizzare un titolo di BioShock all’altezza delle elevate aspettative dei fan”. Annunciato nel 2019 insieme alla fondazione di Cloud Chamber, BioShock 4 è rimasto avvolto dal silenzio per anni, senza aggiornamenti significativi sullo stato dello sviluppo. Il franchise, che ha venduto oltre 43 milioni di copie con i primi tre capitoli, non vede una nuova uscita dal 2013, anno di pubblicazione di BioShock Infinite. Nel frattempo, il progetto ha attraversato una lunga fase di gestazione, passando per più studi prima di approdare all’attuale team. Ken Levine, figura chiave nella creazione dell’identità narrativa e artistica della serie, è oggi al lavoro su Judas, un nuovo titolo sviluppato presso il suo studio Ghost Story Games, che presenta evidenti richiami estetici e tematici all’universo di BioShock. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)