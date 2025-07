Tragico incidente nel Palermitano, perde la vita un giovane di 20 anni

Incidente mortale a Carini in corso Italia. Un giovane di 20 anni, Antonio Russo, è morto mentre viaggiava a bordo di un grosso scooter Tmax. Con lui c’era un altro ragazzo di Carini di 22 anni portato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo sul marciapiede. L’impatto è stato fatale per il 20enne, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Carini. (ANSA).