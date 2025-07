Ritrovato a Delia Jonathan Insalaco, il quindicenne scomparso a Porto Empedocle: sta bene

È stato ritrovato a Delia, in provincia di Caltanissetta, il ragazzo di 15 anni di Porto Empedocle scomparso la scorsa notte. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. L’adolescente sta bene, al momento gli investigatori stanno cercando di capire il perché dell’allontanamento. “Esprimo a nome dell’intera cittadinanza un sentimento di sollievo per una situazione che ha destato seria preoccupazione – dice il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello -. Siamo molto felici che il ragazzo sia stato ritrovato sano e che i genitori, a cui va tutta la nostra vicinanza, siano già con lui. Ringrazio i carabinieri, tutte le forze dell’ordine e quanti, in queste drammatiche ore, si sono spesi anche sui canali social per una positiva soluzione”. (ANSA).