WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: la lista dei dispositivi interessati

(Adnkronos) – A partire dal 1° luglio 2025, WhatsApp cesserà di funzionare su otto modelli di smartphone che non risultano più compatibili con gli aggiornamenti dell’app. La decisione, frutto di una revisione tecnica condotta periodicamente da Meta, risponde alla necessità di garantire agli utenti un’esperienza sicura e allineata con le più recenti innovazioni tecnologiche, tra cui l’integrazione di funzionalità basate su intelligenza artificiale. L’incompatibilità con le versioni più recenti dell’app è legata all’obsolescenza hardware e software dei dispositivi coinvolti, che non sono più in grado di supportare gli aggiornamenti richiesti da WhatsApp. L’interruzione riguarderà sia smartphone Android sia iPhone: nello specifico, tra i modelli Android non più supportati si trovano Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G di prima generazione e Huawei Ascend Mate

2. Per quanto riguarda iOS, l'app smetterà di funzionare su iPhone 5, iPhone 5c e 5s e iPhone 6. Si tratta della terza ondata di interruzioni del supporto nel corso del 2025, dopo quelle già avvenute nei mesi di gennaio e maggio. A incidere sulla decisione non è solo la mancanza di compatibilità tecnica, ma anche la crescente attenzione di WhatsApp per la protezione dei dati e l'adozione di strumenti evoluti, tra cui sistemi di difesa contro attacchi informatici e nuove funzioni di AI come chatbot e generazione automatica di contenuti. Per evitare di perdere i propri dati, gli utenti in possesso di uno dei dispositivi interessati potranno effettuare un backup manuale delle chat, accedendo alle impostazioni dell'app e selezionando l'opzione per il salvataggio delle conversazioni. Dopo il 1° luglio, su questi modelli non sarà più possibile inviare o ricevere messaggi, rendendo necessario il passaggio a uno smartphone più recente per continuare a utilizzare WhatsApp.