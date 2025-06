Tamagotchi Plaza per Switch e Switch 2, la recensione

(Adnkronos) – Nato come sequel spirituale della serie Corner Shop per Nintendo DS, Tamagotchi Plaza riprende con grazia la formula che ha segnato l’infanzia di molti. Appena parte la musica familiare della Plaza, è impossibile non sentirsi trasportati indietro nel tempo, in un’epoca più semplice, fatta di minigiochi spensierati e mondi colorati. Tamagotchi Plaza si presenta come una rielaborazione fedele del concept originale: entrare in un piccolo mondo brulicante di Tamagotchi da aiutare, gestendo negozi tematici con attività leggere e intuitive. Il cuore del gioco è un sistema di micro-gestione di diversi negozi, ognuno con meccaniche dedicate. Dalla preparazione di crepe, alla scelta degli occhiali più adatti nel negozio di ottica, ogni attività è pensata per rilassare e stimolare il giocatore senza mai sopraffarlo. Il ritmo è volutamente lento, l’atmosfera sempre accogliente. Non mancano sorprese: tra le novità spicca il Rap Battle Shop, dove i Tamagotchi si sfidano a colpi di rime su beat da premere a tempo, in una versione del tutto innocua e surreale. Altrove, come nel negozio di manga o nel Tea Shop, il gioco si affida a piccoli enigmi basati sull’interpretazione dei desideri espressi dai personaggi, lasciando spazio al ragionamento più che alla velocità. A differenza della serie originale, Tamagotchi Plaza introduce un leggero impianto narrativo che fornisce una motivazione più strutturata all’avanzamento: un grande evento si avvicina, e tutti i negozi devono essere portati al massimo livello per rendere onore alla celebrazione. Questa dinamica offre un obiettivo chiaro e gratificante, pur mantenendo la libertà di esplorare a piacere. Se da un lato l’overworld appare un po’ vuoto e la trama è poco più di un pretesto, dall’altro ciò che conta davvero è il senso di calma e soddisfazione che il gioco riesce a trasmettere. Ogni minigioco è una piccola parentesi di leggerezza, pensata per intrattenere senza mai stressare. Tamagotchi Plaza non ambisce alla complessità, ma riesce a conquistare grazie a un equilibrio ben calibrato tra nostalgia, varietà e comfort. È un gioco che funziona per chi ha amato la serie Corner Shop e vuole ritrovare quella magia, ma è anche un titolo perfetto per chi cerca un’esperienza rilassante, tenera e giocosa, lontana dal rumore del mondo esterno.

Formato: Switch, Switch 2 (versione testata) Editore: Bandai Namco Sviluppatore: Bandai Namco Voto: 7/10