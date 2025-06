Steven Horsford e il “WTF moment” sui dazi: il contenuto che ha fatto il giro del mondo e cosa racconta davvero

(Adnkronos) – Steven Horsford, deputato democratico del Nevada ed ex presidente del Congressional Black Caucus, ha attirato l'attenzione globale con un intervento particolarmente diretto e polemico durante un'audizione della House Ways & Means Committee. Nel mirino, la gestione opaca della politica dei dazi da parte dell’amministrazione Trump: pochi minuti prima dell’udienza, infatti, l’ex presidente annunciava via Truth Social una “pausa di 90 giorni” sui dazi, sorprendendo persino i rappresentanti istituzionali, come confermato dall’esitazione del funzionario commerciale Jamieson Greer. Horsford incalza con la celebre battuta “WTF? Who’s in charge here?” (Che diamine? Chi è che comanda qui?) seguita dalla domanda che ha infiammato il web: “Which billionaire just got richer today because of this decision?” (Quale miliardario è diventato ancora più ricco oggi grazie a questa decisione?). Ecco il video dell'intervento di Steven Horsford

Le frasi, autentiche e confermate da registrazioni ufficiali (C-SPAN), sono diventate virali, rilanciate in oltre 60 video su TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels e X, con un engagement stimato oltre 5 milioni di visualizzazioni in meno di 72 ore. Mentre negli USA il contenuto è stato amplificato da testate come CBS News e The Hill e ha generato un forte dibattito tra elogi e critiche, in Italia la ricezione è stata più contenuta ma comunque significativa, con rilanci da parte di CorriereTV, TG La7 e altre testate online. L'importanza di questo momento va oltre la spettacolarizzazione politica: il tema toccato da Horsford – la trasparenza decisionale in materia di dazi – ha implicazioni cruciali per l'economia globale e impatta direttamente anche settori come la tecnologia e il gaming. In particolare, la sospensione (o l'imposizione) dei dazi su componenti elettronici, semiconduttori o beni digitali influisce sulla catena di produzione e distribuzione di hardware, console, PC e infrastrutture cloud e la quotidianità digitale di milioni di persone.