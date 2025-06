PlayStation Plus, i giochi di luglio 2025

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova selezione di giochi mensili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, disponibili dal 1° luglio al 4 agosto 2025. A dominare la scena di questo mese è Diablo IV, l’ultimo capitolo dell’action RPG targato Blizzard, disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Il gioco promette un’esperienza oscura e immersiva, con una campagna affrontabile in solitaria o in compagnia, e un ampio End Game popolato da boss imponenti, dungeon da esplorare, personalizzazione avanzata e supporto cross-play. Accanto a Diablo IV debutta Jusant per PS5, un’avventura contemplativa basata sull’arrampicata. Il titolo propone un viaggio silenzioso e verticale in una misteriosa torre, dove esplorazione e gestione delle risorse fisiche si fondono in un’esperienza di gioco riflessiva e atmosferica. Completa l’offerta The King of Fighters XV, disponibile sia per PS5 che per PS4, che riprende lo storico sistema di combattimento a squadre tre contro tre e introduce 39 personaggi, nuove meccaniche e netcode rollback per un’esperienza online più fluida. Inclusa anche una skin bonus per Leona, ispirata alla sua versione del 1996. Parallelamente, Sony dà ufficialmente il via a una serie di attività speciali per celebrare il 15° anniversario di PlayStation Plus. Tra queste, spiccano le prove gratuite riservate agli abbonati Premium: WWE 2K25 è ora disponibile in versione di prova, mentre dal 30 giugno sarà possibile testare Monster Hunter Wilds, uno dei titoli più attesi nel panorama action RPG. Durante il weekend dal 27 al 29 giugno, il PlayStation Store ospiterà una promozione esclusiva con sconti dedicati agli abbonati su giochi come Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII e Star Wars Outlaws. Tutti gli iscritti, inoltre, possono riscattare gratuitamente un pack dedicato a VALORANT, contenente oggetti cosmetici e valuta virtuale. Sabato 28 prenderanno il via anche i tornei PlayStation Plus Anniversary Cup, con premi in palio che includono valute in-game, avatar esclusivi e crediti per film su Sony Pictures Core. Infine, da oggi fino al 12 agosto, gli abbonati Premium potranno approfittare di uno sconto del 15% su oltre 2.000 titoli cinematografici attraverso il servizio Sony Pictures Core. Il fine settimana del 28 e 29 giugno vedrà inoltre l’apertura temporanea del multiplayer online a tutti gli utenti PlayStation, anche senza abbonamento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)