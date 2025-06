Marge Simpson è morta davvero? Finale shock per la stagione 36

(Adnkronos) – Nel finale della 36ª stagione de I Simpson, andato in onda il 18 maggio in USA, uno dei personaggi più iconici della serie, Marge Simpson, viene mostrata come deceduta. Ma non si tratta di una vera e propria uscita di scena: la sequenza avviene in un futuro immaginato, a 35 anni dagli eventi attuali. La notizia, tornata virale solo di recente, ha sollevato un’ondata di nostalgia e discussioni, rilanciando l’attenzione su una serie che molti ritengono da tempo in declino, ma ancora capace di colpire nel segno. L’episodio, intitolato Estranger Things, esplora un futuro in cui Bart e Lisa si sono allontanati, Homer vive ancora nella casa di famiglia e Lisa torna a Springfield da adulta affermata. Durante la puntata, si scopre che Marge è morta prima di Homer, come racconta una malinconica ballata cantata da Sarah McLachlan su una scena al cimitero. La lapide recita: “Amata moglie, madre e insaporitrice di braciole”. Le cause della morte non vengono esplicitate, ma la sequenza si carica di emotività con la scoperta, da parte di Bart e Lisa, di un messaggio postumo lasciato da Marge. Nel video, la madre invita i suoi figli a restare uniti, nonostante le difficoltà. La scena si chiude con un tocco ironico: Marge, che in vita sognava di ritrovare Homer in paradiso, pare invece aver trovato compagnia in Ringo Starr, suo amore adolescenziale. Nonostante l’addio simbolico, la serie è tutt’altro che finita. Fox ha infatti rinnovato I Simpson fino alla 40ª stagione, prevista per il 2029. Julie Kavner, storica voce di Marge, non ha annunciato alcun abbandono, e il personaggio sarà presente nelle future stagioni ambientate nel presente narrativo della serie. Non è la prima volta che I Simpson affrontano la morte di personaggi ricorrenti. Uno dei primi addii celebri risale a 30 anni fa, con la scomparsa di Bleeding Gums Murphy, mentore musicale di Lisa. Più traumatico fu l’episodio dell’undicesima stagione in cui Maude Flanders, moglie di Ned, moriva colpita da un cannone spara-magliette, dopo l’uscita di scena dell’attrice Maggie Roswell. E ancora più toccante fu l’addio a Edna Caprapall, l’insegnante di Bart, omaggiata con una scritta sulla lavagna dopo la scomparsa dell’interprete Marcia Wallace nel 2013. In altri casi, i personaggi sono stati cancellati definitivamente. Dopo l’uccisione dell’attore Phil Hartman nel 1998, la serie ha deciso di non sostituire le sue voci più celebri, come Troy McClure e Lionel Hutz. Diversamente, la recente uscita di Pamela Hayden, voce di Milhouse, ha portato all’ingresso della cantante Kelly Macleod, che ha debuttato proprio nell’episodio in cui Marge appare morta nel futuro. A oltre 790 episodi dall’esordio del 1989, I Simpson restano una presenza stabile nel panorama televisivo. Sebbene l’attenzione mediatica e gli ascolti non siano più quelli degli anni Novanta, il recente clamore per la (futura) morte di Marge conferma quanto il legame emotivo con i personaggi resti vivo nel pubblico. Matt Groening, creatore della serie, ha recentemente dichiarato che il fandom è ancora “intenso come sempre”, intervenendo al Festival di Annecy, dove I Simpson sono stati premiati come “Icona dell’animazione”. Un’occasione anche per ricordare come i personaggi nascano da figure reali: Groening ha infatti spiegato che la sua vera madre si chiamava Marge, il padre Homer, i fratelli Lisa e Maggie, e il nonno Abe. Nella realtà, la Marge vera ha effettivamente superato il marito, morendo nel 2013, mentre Homer Groening è scomparso nel 1996. In attesa della stagione 37, prevista per l’autunno, Marge sarà ancora presente al 742 di Evergreen Terrace, pronta a rimproverare Homer e a tenere insieme la sua storica, disfunzionale famiglia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)