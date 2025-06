“Luci sul mare”, il 15 giugno al Teatro Antico di Taormina una serata evento per celebrare il 160° anniversario della fondazione della Guardia Costiera

Taormina celebra la Guardia Costiera tra Musica, Cinema e Solidarietà Il 15 giugno una serata evento con Massimiliano Ossini, Ron, Carly Paoli, Ensemble Symphony Orchestra e grandi ospiti.

Il prossimo 15 giugno 2025, alle ore 20.30, lo straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina farà da cornice a “Luci sul mare”, una serata evento dedicata alla Guardia Costiera, che celebra quest’anno il 160° anniversario dalla sua fondazione. Un appuntamento unico, realizzato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per rendere omaggio agli 11.000 uomini e donne che ogni giorno operano al servizio del Paese e della collettività. Nel corso della serata si terrà la cerimonia di consegna dei “Guardia Costiera Awards”, un riconoscimento speciale assegnato ai Comandi che si sono distinti nell’ultimo anno per operazioni e interventi di particolare rilievo, in mare e lungo le coste italiane. Un momento solenne e significativo che vuole valorizzare l’eccellenza, il coraggio e la dedizione di chi ogni giorno garantisce la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. L’evento avrà inoltre una finalità benefica a favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, riaffermando l’impegno della Guardia Costiera anche nel campo della solidarietà.

Una serata che unisce spettacolo e responsabilità civile, contribuendo concretamente alla ricerca scientifica per la cura del cancro. A presentare la serata sarà Massimiliano Ossini, accompagnato da un parterre di ospiti d’eccezione. Sul palco, il cantautore Ron emozionerà il pubblico con la sua musica, mentre la Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, interpreterà le più amate colonne sonore del premio Oscar Ennio Morricone. Il soprano Carly Paoli, apprezzata in tutto il mondo, impreziosirà la serata con un’esibizione di grande intensità. Spazio anche al cinema con la proiezione del cortometraggio “Nereide”, dedicato ai valori che caratterizzano l’operato delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con la partecipazione degli attori Giulio Scarpati e Samanta Piccinetti. L’attore Roberto Ciufoli sarà protagonista di un intervento artistico originale, in grado di unire riflessione e leggerezza.

Dettagli Evento • Data: Domenica 15 giugno 2025 • Inizio spettacolo: ore 20.30 • Afflusso ospiti: dalle ore 20.00 • Luogo: Teatro Antico di Taormina Prenotazioni online: https://ticket-160guardiacostiera.it

L’evento è realizzato con il patrocinio gratuito della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione il Comune di Taormina e l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Parco Archeologico di Naxos. Un’esperienza imperdibile che unisce cultura, musica e impegno civile. La cittadinanza è invitata a partecipare.