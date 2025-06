Caltanissetta, l’amministrazione Comunale incontra strutture ricettive e agenzie di viaggio per un dialogo strategico sulla crescita del territorio

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, con un’iniziativa promossa dagli Assessorati all’Identità Nissena, alla Crescita Territoriale e agli Eventi, lancia un importante appello a tutti gli operatori delle strutture ricettive e alle agenzie di viaggio del capoluogo. L’obiettivo è chiaro: aprire un dialogo costruttivo e sinergicoper valorizzare al massimo il potenziale turistico della città e promuovere una crescita territoriale sostenibile e innovativa.L’Assessore all’Identità Nissena e alla Crescita Territoriale ha già inviato un invito formale tramite email a tutti gli operatori del settore, ma l’Amministrazione desidera rafforzare il messaggio e assicurarsi che nessuno rimanga escluso da questa cruciale opportunità di confronto.”Riconosciamo il ruolo fondamentale che ogni operatore svolge nella promozione della nostra immagine e nell’accoglienza di chi sceglie di scoprire le bellezze, le tradizioni e l’identità della nostra città,” si legge nella nota dell’assessore Pier Paolo Olivo. “Siamo convinti che solo attraverso una collaborazione sinergica potremo affrontare le sfide future e cogliere le numerose opportunità che si presenteranno. Per questo, vogliamo ascoltare le vostre proposte, raccogliere i vostri preziosi suggerimenti e avanzare insieme nuove idee e partnership fattive.”L’incontro con gli Operatori delle Strutture Ricettive e Agenzie di Viaggio, che si preannuncia come un momento di ascolto e dialogo aperto, si terrà:

Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18:80 al Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta (ingresso dal Comune – Palazzo del Carmine – corso Umberto I, 134).“Le strutture ricettive e le agenzie di viaggio sono ambasciatori del nostro territorio – dichiara l’assessore Olivo –. È fondamentale dare loro voce, ascoltare i bisogni reali e costruire insieme percorsi di valorizzazione che rendano Caltanissetta sempre più attrattiva e accogliente”.Sarà un’occasione unica per confrontarsi direttamente con l’Amministrazione comunale. Alla tavola rotonda parteciperanno, oltre all’assessore all’Identità Nissena e alla Crescita Territoriale, Pier Paolo Olivo, anche il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e l’assessore agli Eventi, Toti Petrantoni, a testimonianza dell’attenzione dell’intera giunta verso questi temi cruciali.L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza del contributo di ciascun operatore: “Il vostro apporto è per noi prezioso. Solo attraverso la collaborazione e il confronto con chi opera quotidianamente sul campo possiamo realmente costruire un futuro che sia all’altezza delle potenzialità della nostra comunità.”

Tutti gli operatori del settore sono invitati a partecipare. Per chi non avesse ricevuto l’invito tramite email, il presente comunicato intende fungere anche da invito ufficiale e pubblico.