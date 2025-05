Serradifalco, congresso cittadino del Partito Democratico: Daniele Territo riconfermato segretario

Si è tenuto nei giorni scorsi il congresso cittadino del Partito Democratico di Serradifalco, che ha visto la riconferma all’unanimità di Daniele Territo nel ruolo di segretario del circolo.

Territo, già presidente del Consiglio comunale – il più giovane d’Italia ad aver ricoperto questo incarico – continuerà a guidare il partito locale in una fase importante per la comunità.

Il congresso si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di Totò Cumbo, lavoratore stimato e amico di tutti, scomparso tragicamente pochi giorni fa a seguito di un incidente sul lavoro. Un momento di profondo raccoglimento che ha commosso i presenti.

A seguire, Territo ha tenuto una lunga e articolata relazione politica, ripercorrendo il lavoro svolto negli ultimi anni e il ruolo centrale che il Partito Democratico ha avuto nella vita politica e amministrativa di Serradifalco:

«Anche nei momenti più critici – ha affermato – non abbiamo mai tradito il mandato degli elettori. Abbiamo lavorato per gli interessi del partito, ma anteponendo sempre il bene della nostra comunità».

Durante il suo intervento, Territo ha evidenziato le numerose iniziative promosse dal Pd cittadino, in stretta collaborazione con il Presidente del partito riconfermato Lillo Speziale, la consigliera comunale Danila Iannello ed il componente della segreteria Donatello Miraglia, tra cui:

• Le azioni di tutela e valorizzazione del Lago di Serradifalco, risorsa ambientale e identitaria del territorio;

• L’impegno per la messa in sicurezza e il miglioramento della Strada Provinciale 133, fondamentale per la mobilità locale;

• La promozione del progetto di rilancio dell’Unione dei Comuni, per una gestione più efficiente dei servizi intercomunali;

• Il costante dialogo con la cittadinanza attraverso assemblee pubbliche, incontri tematici e attività di ascolto sul territorio.

Durante il congresso si sono susseguiti anche i saluti istituzionali, a partire da quello del sindaco Leonardo Burgio, che ha sottolineato l’importanza del Pd di Serradifalco nell’attività amministrativa, riconoscendo il contributo politico e progettuale del gruppo dirigente locale. Presenti anche l’assessore Rosario Ristagno, il rappresentante della UIL Totò Guttilla e il consigliere provinciale Basilio Martino, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal partito.

A conclusione dei lavori congressuali si sono avviate le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche provinciali e regionali del partito, con la piena fiducia a Renzo Bufalino come segretario provinciale ed il voto per il congresso regionale.

Nel suo intervento finale, Daniele Territo ha rivolto lo sguardo al futuro, sottolineando come il 2026 sarà un anno fondamentale per Serradifalco, con le elezioni amministrative alle porte:

«Il Partito Democratico dovrà essere protagonista e punto di riferimento per costruire una proposta politica forte, credibile e partecipata. Non ci tireremo indietro: saremo determinanti, con responsabilità e coraggio».

Il congresso si è chiuso in un clima di unità, partecipazione e fiducia, con la volontà condivisa di rafforzare la presenza del Pd nel tessuto sociale e politico del paese.

Era presente Totò Pelonero, presidente provinciale Auser

Partito Democratico – Circolo di Serradifalco