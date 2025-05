Riesi, sette titoli provinciali per la scuola Carducci: un anno di sport da incorniciare

Un’annata da record per l’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Riesi, che chiude l’anno scolastico 2024/2025 con ben sette titoli di campioni provinciali conquistati nei Campionati Studenteschi organizzati dal Ministero dell’Istruzione.

A celebrare questi importanti traguardi sono stati la dirigente scolastica Filippina Romano e i docenti Angelo Bellina, Adriana Sanfilippo, Lina Laurino e Mimmo Cirrito, che hanno voluto congratularsi pubblicamente con gli alunni protagonisti di un percorso sportivo ricco di successi e passione.

I giovani atleti della “Carducci” si sono distinti in diverse discipline, dalla corsa campestre al calcio a 5 e a 11, portando in alto il nome della scuola e del territorio.













Nel dettaglio, i risultati ottenuti:

Corsa campestre – categoria Ragazze:

Primo posto individuale per Clarissa Guarnaccia, secondo per Corinne Cutaia, quinto per Marta Sardella. La squadra ha conquistato il primo posto assoluto.

Corsa campestre – categoria Ragazzi:

Luigi Bellia, Diego Di Buono, Andrea Terranova e Riccardo La Rosa hanno portato a casa il primo posto a squadre.

Corsa campestre – categoria Cadetti:

Primo posto individuale per Gaetano Guarnaccia, che ha staccato il pass per le finali regionali. La squadra, composta anche da Alessio Bellia, Gioele Forcella e Gino La Rosa, ha conquistato il secondo posto.

Calcio a 5 misto – categoria Ragazzi e Ragazze:

La squadra capitanata da Riccardo La Rosa, formata da undici ragazzi e ragazze tra cui Clarissa Guarnaccia, Corinne Cutaia e Marta Sardella, ha vinto il primo posto provinciale.

Calcio a 5 – categoria Cadetti:

Primo posto anche per la formazione maschile guidata da Gino La Rosa, con un gruppo affiatato composto da dodici alunni tra cui Gaetano Guarnaccia, Loris Porrovecchio e Gioele Forcella.

Calcio a 11 – categoria Cadetti:

La squadra, ancora capitanata da Gino La Rosa, ha conquistato l’ennesimo titolo provinciale, completando così una stagione sportiva straordinaria.

L’Istituto “Carducci” si conferma un’eccellenza non solo sul piano educativo ma anche in ambito sportivo, coltivando nei suoi studenti valori come impegno, spirito di squadra e determinazione. Un successo che è frutto di un lavoro di squadra tra scuola, alunni e docenti, e che rappresenta un orgoglio per l’intera comunità di Riesi.