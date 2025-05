Luca Giovannone nominato nel direttivo nazionale di Assosomm: prestigioso incarico per il presidente della Nissa

CALTANISSETTA – Un importante riconoscimento a livello nazionale per Luca Giovannone, presidente della Nissa FC e stimato professionista del settore delle politiche attive del lavoro. Il dott. Giovannone è stato infatti nominato membro del direttivo di Assosomm, l’Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, che rappresenta un comparto strategico per il mercato occupazionale nazionale.

Assosomm raccoglie e tutela gli interessi di 40 agenzie per il lavoro operanti su tutto il territorio italiano, per un totale di decine di migliaia di lavoratori somministrati e migliaia di dipendenti diretti nelle filiali. Il comparto rappresentato dall’associazione muove ogni anno un volume economico prossimo ai 3 miliardi di euro.

Una nomina che ha colto lo stesso Giovannone di sorpresa, come da lui stesso dichiarato:

«Ringrazio Assosomm per la fiducia accordatami con questa nomina, tanto più gradita in quanto non sollecitata. Mi impegnerò con la massima serietà e dedizione a ricoprire questo incarico, tutelando i diritti dei lavoratori somministrati e garantendo piena attenzione alle esigenze delle agenzie associate, nel rispetto del loro ruolo fondamentale nel mondo del lavoro italiano».

Nel suo messaggio, il neo-componente del direttivo ha voluto rivolgere anche un pensiero di stima ai vertici dell’associazione: «Un saluto e un ringraziamento particolare vanno al presidente Rosario Rasizza e al vicepresidente Gianni Quatera, figure di straordinaria competenza e leadership, da anni punto di riferimento per il nostro settore».

La nomina conferma la centralità che Giovannone ha saputo costruire nel corso degli anni grazie al suo impegno nel mondo imprenditoriale e sociale, e rappresenta un motivo di orgoglio anche per la comunità nissena. Non solo presidente della Nissa Calcio – storica squadra cittadina – ma anche imprenditore attento ai temi dell’inclusione, della formazione e della valorizzazione del capitale umano, Giovannone porta con sé in questo nuovo ruolo la voce di un territorio spesso ai margini delle dinamiche nazionali, ma ricco di professionalità e potenzialità.

Con questa designazione, Caltanissetta guadagna una rappresentanza diretta in uno dei contesti decisivi per il futuro del lavoro in Italia, in un momento storico in cui innovazione, digitalizzazione e formazione continua richiedono risposte concrete e visione strategica.