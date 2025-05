Gela, il sindaco Di Stefano: “Solidarietà ai titolari del 3P di Contrada Manfria, plauso per l’arresto dell’incendiario seriale”

“Un episodio inquietante, che turba la nostra comunità ma che non deve farci arretrare di un millimetro. Ai titolari del bar-ristorante 3P di Manfria va tutta la mia solidarietà. Seppur consci che le parole non servano a mitigare l’amarezza e le conseguenze di un gesto vile, vogliamo esprimere come amministrazione tutta la vicinanza, nella speranza che presto i colpevoli vengano individuati”. Così il Sindaco Terenziano di Stefano dopo l’incendio che ha danneggiato l’attività commerciale, e nel contempo ha voluto esprimere il proprio compiacimento per l’arresto dell’incendiario seriale operato dalle forze dell’ordine, coordinate dal Procuratore Capo Salvatore Vella.

“Preoccupati da un lato ma fiduciosi che l’intenso lavoro di Carabinieri e Polizia continuerà a dare risposte alla città. Il supporto del sistema di videosorveglianza cittadino è fondamentale quando ci si trova davanti a questi fatti. Noi continueremo a fare la nostra parte, potenziando il sistema di controlli con la migliore tecnologia, così come ci viene chiesto”.