Festa della mamma, l’omaggio del poeta Rosario La Greca di Brolo

La Festa della Mamma è una tradizione antica, molto più di quanto si pensi. Già nell’antica Grecia, e poi in epoca Romana, questa ricorrenza era molto sentita e le mamme venivano festeggiate durante le numerose feste dedicate alle divinità femminili e alla fertilità. Una Festa, nata per onorare la figura materna e il grande dono della maternità, oltre che il ruolo delle mamme nella società. In Italia sbarca il 24 Dicembre 1933, durante il periodo fascista, dove viene celebrata la “Giornata della madre e del fanciullo”. Dal 1959 la Festa è stata calendarizzata l’8 Maggio, dal 2001 si è deciso di scegliere, invece, una data mobile: da allora si festeggia nella seconda Domenica di Maggio.

Per l’occasione della Festa il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha realizzato un video dove è possibile ascoltare la poesia “Scriverò una canzone per te, mamma”, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata dalla splendida voce di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Giuseppe Faranda.