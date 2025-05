Caltanissetta, Orgoglio Nisseno rompe il silenzio: “Sosteniamo Tesauro, nessun tradimento ma scelta politica chiara”

CALTANISSETTA – È stato pubblicato nelle scorse ore sulla pagina Facebook del movimento politico Orgoglio Nisseno un lungo comunicato che chiarisce la posizione del gruppo in merito alle polemiche scoppiate a seguito del sostegno dichiarato al sindaco Walter Tesauro in vista delle elezioni per la presidenza del Libero Consorzio dei Comuni.

Una presa di posizione netta, quella di Orgoglio Nisseno, che respinge al mittente le accuse di “tradimento” mosse da alcuni esponenti politici locali. “Abbiamo fatto una scelta politica chiara, motivata, e soprattutto comunicata in anticipo a chi di dovere – si legge nella nota –. Sostenere il sindaco della nostra città è una scelta coerente e trasparente”.

Il segretario e fondatore del movimento, Salvatore Licata, assieme ai consiglieri comunali Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia, ha spiegato che la decisione è stata approvata dall’assemblea del movimento e tempestivamente comunicata all’“Area Civica”, alleata politica alle scorse amministrative.

La nota prosegue parlando di una “porta chiusa” ricevuta come risposta, da cui sarebbero derivate le successive polemiche: “Qualcuno si aspettava forse che i nostri consiglieri dovessero ubbidire ciecamente a logiche di opposizione preconfezionate, anche a costo di rinunciare alla coerenza con i propri valori e al rispetto per i cittadini che li hanno eletti”.

Orgoglio Nisseno ha inoltre annunciato che il movimento sta valutando un allargamento del proprio raggio d’azione, attraverso una possibile collaborazione con il nascente progetto politico “Grande Sicilia”.

Non mancano riferimenti alle “invettive becere e strumentali” ricevute in questi giorni, che però – secondo il movimento – non hanno fatto altro che rafforzare la coesione interna: “La nostra politica si fonda sul confronto, sul lavoro quotidiano e su scelte condivise. Le critiche infondate non ci scalfiscono, anzi ci rendono più forti”.

Il messaggio si conclude con una rassicurazione: “Il Movimento gode di ottima salute. Procediamo con determinazione, certi che l’impegno quotidiano dei nostri rappresentanti in Consiglio comunale sui temi reali della città sia la migliore risposta possibile”.