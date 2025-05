Caltanissetta. Il Conservatorio “V. Bellini” conclude la stagione 2025 con il Trio Italiano d’Archi

Il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta chiude la stagione 2025 del progetto “Il Conservatorio incontra la città” con un concerto d’eccezione. Protagonista sarà il Trio Italiano d’Archi, ensemble composto da Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello.

Fondato nel 2004 e rifondato nel 2018, il Trio porta avanti l’eredità della storica formazione creata da Franco Gulli, Bruno Giuranna e Giacinto Caramia. L’ensemble si distingue per la sua capacità di esplorare un repertorio che spazia dal classicismo fino alle composizioni contemporanee, includendo autori come Scelsi, Penderecki, Castelnuovo-Tedesco e Sinigallia.

Nel corso della sua attività, il Trio Italiano d’Archi ha partecipato a numerosi festival, tra cui l’Unione Musicale di Torino e il Museo del Violino di Cremona. Nel 2017 ha inaugurato la rassegna “I Concerti del Quirinale” alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha inoltre pubblicato diversi album dedicati a Beethoven, Schubert e Mozart, unendo tradizione e innovazione e portando la musica da camera in tutto il mondo.

Il concerto del Trio Italiano d’Archi promette interpretazioni vibranti, piene di calore e profondità. Le esecuzioni del gruppo evocano paesaggi sonori che risvegliano le passioni attraverso le note di grandi compositori, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre l’ascolto, trasformandosi in un’immersione totale in un universo di eleganza.

L’appuntamento è per lunedì 9 giugno alle ore 19:30 presso il Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta. L’ingresso è gratuito e l’invito è quello di non venire da soli: “La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”, diceva Ezio Bosso. Una serata all’insegna della grande musica e della condivisione.