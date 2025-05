Attentato incendiario a Gela, la solidarietà di Confcommercio Ascom

Confcommercio Ascom Gela esprime la più profonda solidarietà ai titolari del locale 3P di Contrada Manfria, vittime di un vile e intollerabile attentato. Siamo di fronte a un atto che colpisce non solo un’attività commerciale, ma l’intera comunità imprenditoriale e civile gelese. È un segnale inquietante, che non può e non deve essere sottovalutato. Auspichiamo un intervento massiccio, deciso e tempestivo delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia al più presto. Gela non può e non deve tornare agli anni ’90. I segnali che arrivano dal territorio, purtroppo, sono tutt’altro che rassicuranti: troppe armi circolano nella nostra città, troppe le intimidazioni che rischiano di far arretrare la fiducia dei cittadini e degli imprenditori nello Stato. Confcommercio Ascom continuerà a fare la propria parte, ma serve una risposta forte e coordinata da parte di tutte le istituzioni. Non ci faremo intimidire.



Francesco Trainito Presidente Confcommercio Ascom Gela