Annalisa Minetti annuncia la separazione dal marito: “Sono stata insultata”. Il commento della Balivo

Annalisa Minetti ha raccontato di essere stata "insultata" dopo aver annunciato pubblicamente di aver preso la decisione di separarsi dal marito dopo 11 anni di matrimonio. Ospite oggi, martedì 6 maggio, a 'La volta buona' la cantante ha denunciato i commenti negativi e pieni di odio ricevuti sui social dopo la sua intervista a 'Verissimo'. "Sei felicemente single?", le ha chiesto Caterina Balivo. "Felicemente mai, mi è sempre piaciuto vivere una storia d'amore", ha detto Annalisa Minetti che nell'intervista rilasciata a Verissimo, domenica 4 maggio, aveva confessato di star vivendo la separazione come un momento doloroso della sua vita. La cantante ha poi spiegato: "Ho una famiglia molto grande che comprende figli e due ex mariti, mi piacerebbe educare anche il pubblico a questo dato che dopo l'annuncio della separazione sono stata criticata". Incalzata dalla conduttrice, Annalisa Minetti ha elencato alcuni dei commenti che ha ricevuto: "Mi hanno detto che sono 'stronza', che lui era un bravo ragazzo e dovevo tenermelo stretto, ma anche che dovevo rimanere a casa a pensare alla famiglia". "Credo di aver avuto tanto coraggio e di aver raccontato la mia esperienza che può essere educativa per altri", ha continuato. Immediata la reazione della Balivo, che visibilmente irritata ha detto: "Loro hanno giudicato la vostra separazione, ma come si permettono? Ma che ne sanno di cosa succedeva tra te e tuo marito?". E dispiaciuta, la conduttrice ha concluso: "Non pensavo fossi così arrabbiata, è assurdo".