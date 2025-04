Fratelli d’Italia Caltanissetta, proficua interlocuzione con i vertici regionali: “Confronto utile alla crescita della nostra comunità”

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 aprile, il gruppo di Fratelli d’Italia di Caltanissetta ha avuto una fitta interlocuzione con il commissario regionale On. Luca Sbardella, con il quale ha discusso in maniera leale e proficua su diversi temi riguardanti il nostro partito, dell’attività svolta dal gruppo nella nostra città ed anche delle imminenti elezioni per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.



Il gruppo di Fdi nisseno ha tenuto a precisare la mancanza di un indispensabile confronto tra i diversi riferimenti provinciali ribadendo però la propria disponibilità a seguire gli obiettivi di crescita individuati dal partito regionale.

La diversità di vedute all’interno di un partito é spesso foriera di dibattiti e confronti che, però, mai devono essere motivo di divisione e contrasti, nell’interesse ultimo della crescita del progetto politico ed ancora prima nell’interesse di migliorare le condizioni della comunità amministrata.



Con tali motivazioni il gruppo nisseno, ringraziando l’On. Sbardella per l’interessamento nei nostri confronti, é pronto a condividere le esigenze del nostro partito, utili alla crescita della nostra comunità, individuando da subito, nella competizione provinciale, una importante occasione per raggiungere tali finalità.

Fratelli d’Italia Caltanissetta