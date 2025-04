Ex province. A Caltanissetta tre i candidati, divisioni nel centro-destra

Sono tre i candidati alla guida del Libero consorzio comunale di Caltanissetta e si apre uno scontro politico tutto all’interno del centrodestra. I candidati sono Terenziano Di Stefano (sindaco di Gela) sostenuto prevalentemente da Pd e M5S oltre a diversi consiglieri di aria civica. In corsa anche Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, sostenuto da Forza Italia rappresentato in provincia dal deputato regionale Michele Mancuso. Corre anche Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Dc. Alcuni sindaci del Vallone, cioe’ la zona nord della provincia di Caltanissetta, hanno presentato una loro lista nel tentativo di avere un rappresentante in consiglio provinciale. In provincia di Caltanissetta sono 10 i consiglieri che verranno eletti e tra loro il nuovo presidente dovra’ scegliere i cinque assessori. Gli elettori per la competizione di secondo livello sono 314, i 22 sindaci dei comuni della provincia e 292 consiglieri.