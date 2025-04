Caltanissetta. La coordinatrice del Gruppo Territoriale M5S Faraci: “‘Servire, non servirsi’ dovrebbe essere il mantra per chi rappresenta i cittadini ad ogni livello istituzionale”

La coordinatrice del Gruppo Territoriale M5S di Caltanissetta Lisa Faraci attraverso una nota interviene in merito al sostegno di Orgoglio Nisseno alla candidatura alla presidenza della Provincia di Walter Tesauro.

“La fluidità della politica prevede regole non scritte, spesso basate sull’opportunità personale piuttosto che sul bene comune e sul servizio alla collettività.

“Servire, non servirsi” dovrebbe essere il mantra per chi rappresenta i cittadini ad ogni livello istituzionale ma le parole di Don Luigi Sturzo trovano oggi una nuova modalità: servirsi e non servire, tradendo la fiducia dell’elettorato, di chi ha votato un candidato di area di sinistra, il cui percorso politico lo ha visto, prima, autoproclamarsi padre fondatore del m5s a Caltanissetta, per poi transitare in “orgoglio nisseno” e ottenere un seggio in consiglio comunale, in opposizione al governo della città. Oggi, in occasione della prossima tornata provinciale, dagli stessi banchi va alla deriva, sostenendo chi, fino a ieri, attaccava a colpi di selfie e comunicati. Ma la coerenza non è caratteristica che lo contraddistingue, d’altronde buon sangue non mente.

Non stupiamoci, poi, del calo dei votanti ad ogni elezione, inutile appellarci al diritto di scegliere, se poi ogni sforzo viene vanificato dalla più becera e cinica ricerca di una poltrona, se un volto diventa una banderuola al vento. Non succede ma se succede.. è successo.”

Lisa Faraci

Coordinatrice Gruppo Territoriale M5S Caltanissetta