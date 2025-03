Sicilia, Trenitalia rinnova la flotta e i servizi del Regionale: presentazione alla stazione di Palermo

Nuova livrea per i treni del Regionale in Sicilia, convogli di ultima generazione in circolazione sui binari dell’Isola e nuovi link per scoprire in treno e bus borghi dal grande fascino. Le novità del Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – sono state presentate oggi alla stazione di Palermo Centrale, alla presenza di Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business Regionale e Sviluppo Intermodale, di Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana e di Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo. Al binario 7 il treno elettrico monopiano con la nuova livrea, caratterizzata dal colore verde e da linee morbide e pulite, è uno dei due nuovi treni elettrici monopiano di ultima generazione già in circolazione nell’Isola, parte della fornitura di ulteriori 8 nuovi treni elettrici monopiano che si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni. Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici. Dopo la nascita del nuovo Brand Regionale, anche la nuova livrea del Regionale arriva in Sicilia. “Tratto distintivo che sottolinea l’attenzione del Gruppo FS verso pendolari, studenti, lavoratori e turisti, la nuova livrea esprime uno stile fondato su sostenibilità, accessibilità, innovazione e attenzione alle persone che si muovono in treno”, spiega una nota. La nuova identità con livrea completamente rivisitata, traduce anche in immagine la fase di cambiamento e trasformazione operata dal Regionale di Trenitalia. Prosegue il piano di ammodernamento della flotta del Regionale in Sicilia, “che ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione -ancora la nota -, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni già consegnati e in circolazione, ma anche per i servizi, sempre più improntati sull’intermodalità, insieme con un comfort che nel tempo ha raccolto il giudizio positivo dei passeggeri e il riconoscimento degli stakeholder”. Risultati, questi, “frutto di un impegno costante e della stretta collaborazione con la Regione Siciliana, committente del servizio”, con cui è stato stipulato il Contratto di servizio di lunga durata. Sono già 49 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell’Isola acquistati con fondi Fesr, Fsc e Pnrr. Entro la fine del 2025 la flotta di treni sarà incrementata di ulteriori quattro unità. Grazie a questi investimenti l’età media della flotta regionale in Sicilia, al momento, è di 11,7 anni. All’acquisto dei treni si aggiungono gli investimenti di Trenitalia per la tecnologia, la manutenzione, gli impianti manutentivi.