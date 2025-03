Caltanissetta. Interventi all’interno del complesso “Piano Geraci” e sulle strade ex interpoderali, gli emendamenti presentati dal consigliere Di Dio

Tra gli emendamenti presentati al bilancio 2025/2028, che sarà trattato nella seduta di Consiglio Comunale del 31 marzo, il consigliere arch. Fabrizio Di Dio ha presentato un emendamento che riguarda gli interventi “urgenti” da effettuare sul manto stradale e sul verde pubblico all’interno del complesso residenziale denominato “Piano Geraci”; inoltre nell’emendamento è incluso l’intervento, che riveste carattere di estrema urgenza, di messa in sicurezza della ringhiera in ferro, posta sul piano rialzato del parcheggio aggettante su Via Ferdinando I, già risaltata a seguito di sopralluogo effettuato con la commissione seconda presieduta dallo stesso nei mesi scorsi, luogo molto frequentato dai cittadini perché abitualmente destinato ad ospitare il mercato settimanale.

Inoltre, ha presentato anche un emendamento che riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sul manto stradale delle strade vicinali, ex interpoderali, distribuite sul territorio comunale. Questo intervento definito “tampone” è necessario per garantire la viabilità ai residenti e soprattutto per permettere il passaggio ai mezzi di soccorso che spesso sono ostacolati da copiosi dissesti del manto stradale.