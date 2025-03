Caltanissetta. Forza Italia, l’avvocato Calogero Giardina Nominato Coordinatore Provinciale Seniores

Lo scorso 22 marzo a Palermo, Forza Italia ha annunciato la nomina del Coordinatore Provinciale Seniores del Partito nella persona dell’Avv. Calogero Giardina.

L’ufficializzazione dell’incarico è avvenuta per mano del Coordinatore Regionale di Forza Italia Marcello Caruso, di concerto con il Coordinatore Regionale Seniores On. Salvatore Sparacino, su proposta del Deputato Regionale Michele Mancuso.

Si apre una nuova fase organizzativa per Forza Italia nella Provincia di Caltanissetta. L’avv. Giardina parteciperà alle varie articolazioni organizzative del Partito a livello provinciale, d’intesa con l’On. Michele Mancuso, garantendo il più ampio coinvolgimento di tutti i Comuni della Provincia.

L’Onorevole Mancuso, nella qualità di Coordinatore Provinciale del Partito, dichiara: “L’incarico all’amico Lillo Giardina è maturato di concerto con il Partito regionale che ha individuato nello stesso una figura di grande spessore professionale che si è sempre distinta per l’instancabile impegno professionale, politico, culturale e sociale. Gli auguro un proficuo lavoro nella provincia di Caltanissetta, nella consapevolezza che insieme riusciremo a dare un importante contributo al Partito che rappresentiamo”.

L’Avv. Lillo Giardina afferma: “sono veramente onorato del prestigioso incarico che mi viene conferito. Ringrazio i vertici, nazionali e regionali, del Partito e l’amico Michele Mancuso per la fiducia che oggi mi viene riconosciuta. Voglio ripartire dalla mia esperienza, non solo politica ma anche sociale e culturale, per continuare a lavorare a un progetto territoriale in cui credo fermamente. Lo farò attraverso l’individuazione di punti di riferimento, in ogni Comune della Provincia, che sono certo sapranno interpretare le istanze e i problemi del nostro territorio e dare risposte in linea con la visione chiara e coerente di un partito che oggi, tra tutti, guarda al futuro con determinazione e che si è sempre contraddistinto nel rimanere ancorato ai suoi valori cristiani e liberali.”