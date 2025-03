Caltanissetta. Carta del Rischio, audito in II Commissione “Urbanistica” l’architetto Andrea Milazzo

Su iniziativa del Presidente Fabrizio Di dio e del Vice Presidente Oriana Mannella, è stato audito in II Commissione “Urbanistica”, l’architetto ed ex assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Strategia, Andrea Milazzo, in merito alla “Carta del Rischio degli immobili pericolanti ubicati nel centro storico di Caltanissetta”, stilata durante il mandato del professionista nella Giunta di Michele Campisi.

“Si tratta di un importante strumento conoscitivo dello stato di conservazione degli immobili del centro storico, di quelli a rischio degrado e dei relativi costi di massima della messa in sicurezza – ha dichiarato l’architetto Milazzo -. Una misura essenziale per rappresentare al Ministero delle Infrastrutture e alla Presidenza della Regione Siciliana la gravità della situazione del centro storico di Caltanissetta, consentendo così di disporre in tempi brevi l’approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie, nonché di istituire i procedimenti di approvazione dei programmi e delle procedure espropriative che condussero all’avvio dei lavori del Progetto Pilota della Provvidenza e dei Programmi Integrati di intervento che hanno interessato il predetto quartiere”.

Il presidente Fabrizio Di Dio e la vice presidente Oriana Mannella hanno concluso: “È nostra intenzione aggiornare la Carta del Rischio mettendo in luce la situazione attuale e verificare l’efficacia delle azioni di riqualificazione portate avanti negli anni. Contiamo anche di programmare visite nelle zone interessate dal centro storico al fine di dare al Consiglio Comunale uno strumento utile alla programmazione nel medio e lungo periodo.”