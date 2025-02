Verissimo, Andrea Rizzoli ospite oggi: il racconto della malattia della mamma Eleonora Giorgi

(Adnkronos) –

Andrea Rizzoli sarà ospite oggi, sabato 1 febbraio, a 'Verissimo'. Il figlio di Eleonora Giorgi torna nello studio di Silvia Toffanin per presentare il suo libro 'Non ci sono buone notizie', in cui racconta l'anno più difficile vissuto dalla mamma e dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un cancro al pancreas. Eleonora Giorgi, 71enne, combatte da tempo con un tumore al pancreas, che avanza inesorabilmente. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, l'attrice ha raccontato che gli ultimi esami hanno dato risultati negativi: "La Tac ha mostrato che tutto è molto progredito. Molto. La medicina ti offre percorsi arginanti, chiamati anche palliativi, molto intrusivi. Mi trovo davanti a un bivio. È un momento tosto, molto complicato", ha detto. A raccontare ulteriori dettagli sulla malattia è stato il figlio Andrea Rizzoli, che al Corriere della Sera ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del "tempo che resta da vivere insieme". Nel libro 'Non ci sono buone notizie', Rizzoli (nato dall'amore tra Eleonora e Angelo Rizzoli) parla dell'ultimo anno, come quello "più bello di mia madre, nonostante tutto". 'Non ci sono buone notizie' è un diario intimo, in cui tra le pagine Andrea racconta tutto: dalla tosse sospetta, alla diagnosi della malattia fino alla speranza di guarigione. "Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno", così Rizzoli al Corriere ha commentato le condizioni di salute della mamma Eleonora. Un anno pieno di sofferenza che li ha resi uniti più che mai. Nelle pagine del libro, Andrea racconta quanto la sua famiglia sia stata fondamentale per Eleonora Giorgi. Ad avere un ruolo cruciale nel difficile percorso che sta attraversando l'attrice, è il piccolo Gabriele, il nipotino nato dall'amore tra Clizia Incorvaia e il figlio Paolo Ciavarro (avuto da Massimo Ciavarro): "Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere", ha aggiunto Andrea Rizzoli al Corriere. Eleonora Giorgi sarà ospite domani, domenica 2 febbraio, a Verissimo per portare la sua testimonianza. "La malattia è avanzata, aspetto un miracolo. Tengo duro, sono piena d’amore", ha commentato pochi giorni fa l'attrice alla trasmissione 'I Lunatici' in diretta su Rai Radio 2. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)