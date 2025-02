Ultime piogge poi arriva il sole, ma non durerà molto: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Ancora qualche pioggia su parte dell'Italia, poi – secondo le previsioni meteo di oggi – l'anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento. Ma non per molto. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che nelle prossime ore ci saranno ancora piogge e locali temporali su Abruzzo (anche forti), Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Qualche pioggia interesserà ancora la Calabria settentrionale. Sul resto dell'Italia, la presenza dell'alta pressione garantirà bel tempo con sole prevalente e locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana occidentale. Successivamente, l'alta pressione avanzerà anche verso Sud, inglobando tutte le regioni. Inizieranno così tre giorni di bel tempo praticamente su gran parte dell'Italia. Soltanto su Sicilia e Calabria la nuvolosità sarà più compatta, anche con occasionali brevi piovaschi. Questa situazione di tranquillità terminerà già venerdì, quando un impulso di aria piuttosto fredda darà vita a una circolazione depressionaria. Sarà così che una perturbazione raggiungerà il nostro Paese, coinvolgendo dapprima il Nord-Ovest e poi il Centro-Sud. L'afflusso di aria più fredda farà crollare le temperature, permettendo alla neve di scendere a quote basse. Su Piemonte e Lombardia la neve potrà raggiungere le zone pianeggianti, in Liguria cadrà sopra i 500-600 metri, dai 1000-1200 metri invece sui rilievi meridionali. Ma non è finita qui. Nel secondo weekend di febbraio, tra sabato 8 e domenica 9, l'ennesimo ciclone in arrivo dall'Africa punterà nuovamente il Sud Italia, provocando una forte ondata di maltempo; precipitazioni che potrebbero estendersi anche al Centro-Nord.

NEL DETTAGLIO



Lunedì 3. Al Nord: bel tempo prevalente, locali nebbie. Al Centro: maltempo su Abruzzo e Molise, soleggiato altrove. Al Sud: rovesci e temporali su Campania, Basilicata e Puglia, locali sull’alta Calabria.

Martedì 4. Al Nord: tempo stabile. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: asciutto, nubi irregolari, piovaschi su bassa Calabria.

Mercoledì 5. Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: tempo stabile.

Tendenza: ancora stabile giovedì, poi arriva una fredda perturbazione con neve anche in pianura.