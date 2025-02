Ucraina, Zelensky: “Russia non si fermerà da sola, rafforzare nostre difese”

(Adnkronos) – "Ogni giorno la Russia attacca l'Ucraina con droni, missili e bombe aeree. Solo questa settimana, ci sono stati centinaia di attacchi alle nostre città e comunità: quasi 50 missili, circa 660 droni d'attacco e più di 760 bombe aeree guidate lanciati dal nemico contro il nostro popolo". Lo scrive sul social X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "La Russia non si fermerà da sola. Il mondo deve costringerla a mettere fine a questa aggressione brutale e immotivata – ha aggiunto – Rafforzare la nostra difesa è assolutamente necessario. Abbiamo bisogno di una migliore protezione: sistemi di difesa aerea, armi a lungo raggio e pressione delle sanzioni". Ieri Zelensky ha accusato la Russia di aver colpito i suoi stessi “civili” nella regione del Kursk, in un attacco contro un collegio che ospitava almeno una cinquantina di persone, provocando almeno 4 morti. “Hanno distrutto l'edificio anche se c'erano decine di civili – ha detto Zelensky in un post su X – Le bombe russe distruggono le case ucraine allo stesso modo. E anche contro i propri civili, l'esercito russo usa tattiche simili". Zelensky ha condiviso un video delle operazioni di recupero dei sopravvissuti dalle macerie. "Ecco come la Russia fa la guerra-Sudzha, regione di Kursk, territorio russo, un collegio con civili che si preparano ad evacuare. Una bomba aerea russa. È così che la Russia ha condotto la guerra contro la Cecenia decenni fa. Questo è uno Stato privo di civiltà. È un male che non si fermerà da solo. Ma se agiamo con forza e determinazione, anche la Russia può essere costretta a fermarsi. E questo deve essere fatto per garantire che il mondo sia al sicuro dalle bombe russe", ha scritto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)