“Testimoni di verità”, il 20 febbraio a Lentini mostra dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia

Sarà inaugurata giovedì, 20 febbraio, mattina, alle 11,30, la mostra “Testimoni di verità”, la rassegna itinerante dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia curata dal giornalista e consigliere dell’Odg Sicilia Franco Nicastro, che fa tappa nell’aula “Giovanni Falcone” realizzata all’interno del Liceo classico “Gorgia” a Lentini. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto superiore “Gorgia – Vittorini – Moncada” guidato dal dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, in occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita del Liceo classico “Gorgia” e dal Lions club Lentini, presieduto da Maria Teresa Raudino, dagli “Amici di Giovanni Falcone”, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti Sicilia. L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un seminario, promosso dal Lions club Lentini, sul tema: “Diritti inviolabili ed educazione alla legalità” ed inserito nell’area scuola e nel service del distretto Lions 108Yb Sicilia di “Educazione civica”, coordinato da Elisa Lombardo e all’interno di un percorso di Educazione civica e Legalità che vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa e Catania. L’incontro, moderato da Salvatore Di Salvo, segretario nazionale Ucsi e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, sarà aperto con i saluti del dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, del sindaco di Lentini Rosario Lo Faro, della presidente del Lions club Lentini Maria Teresa Raudino, dalla delegata al service “Educazione civica” del Distretto Lions 108YB Sicilia Elisa Lombardo. Le relazioni saranno affidate al past presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108 Italy, Good Will Ambassador Salvatore Giacona e al consigliere regionale dell’OdgSicilia Franco Nicastro, curatore della mostra. La mostra, dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia nelle scorse settimane è stata ospitata al Parlamento europeo di Strasburgo, all’Istituto di cultura di New York e presso il Consolato italiano a Monaco, sarà visitabile durante gli orari scolastici e nelle ore pomeridiane di martedì e giovedì. La mostra rimarrà a Lentini fino al 3 aprile. Nel corso del mese verranno organizzati incontri e seminari con gli studenti e con le associazioni presenti sul territorio.