Salva figlie e genitori da un rogo in casa, morto 47enne nell’Agrigentino

(Adnkronos) – Tragedia oggi, 3 febbraio, nell'Agrigentino dove un uomo di 47 anni è morto nell'incendio della propria abitazione. La vittima si chiamava Salvatore Benfari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quando le fiamme, per cause ancora da accertare, sono divampate intorno alle 16 in una palazzina in via Roma, a Caltabellotta, il 47enne si trovava con il padre in cantina. Dopo aver sentito le urla delle figlie di 8 e 12 anni, l'uomo, con il padre, si è precipitato per le scale per metterle in salvo, insieme all'anziana madre. Forse a causa di un malore o del fumo inalato, il 47enne non sarebbe più riuscito a uscire dall'abitazione ed è morto carbonizzato. Grave la madre dell'uomo, che ha riportato diverse ustioni e che è stata trasportata in ambulanza nell'ospedale di Sciacca e da qui trasferita in elisoccorso a Palermo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Fortunatamente illese le due bambine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)