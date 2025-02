S.E.F. Italia. Per la “Festa del Cavaliere” la Libertas Sicilia a Caltanissetta: atleti, tecnici e appassionati si sono riuniti per rendere omaggio ai risultati conseguiti nel corso del 2024

Una delegazione della Libertas si è recata domenica scorsa a Caltanissetta dove, al “Gardenia Blu Ricevimenti”, ha partecipato alla “Festa del Cavaliere”. L’evento, organizzato dall’ente nazionale di promozione sociale S.E.F. Italia (Scuola Equestre di Formazione), in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, ha rappresentato un momento di celebrazione e riconoscimento per l’eccellenza sportiva e formativa nel mondo dell’equitazione. Atleti, tecnici e appassionati si sono riuniti per rendere omaggio con premiazioni ai risultati conseguiti nel corso del 2024. A dare ulteriore prestigio alla cerimonia, il presidente nazionale della Libertas, Andrea Pantano, che, in collegamento video, ha espresso ringraziamento all’organizzatore della manifestazione nonché responsabile regionale SEF Italia, Aldo Tirrito, al consigliere nazionale Libertas, Pietro Esposito, al presidente del Comitato Regionale Libertas Sicilia, prof. Giuseppe Mangano e al consigliere regionale, Gianpiero Rubino. La “Festa del Cavaliere”, appuntamento annuale imperdibile, non è stata solo un’occasione per premiare i migliori bensì un momento di condivisione e crescita, un’opportunità per stringere legami, scambiare esperienze e alimentare la passione per il mondo del cavallo.