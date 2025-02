Roccaraso, boom pullman da Napoli: ombra del riciclaggio su invasione turisti

(Adnkronos) –

A Roccaraso, troppe banconote da 20 euro in circolazione durante l'invasione di turisti provenienti da Napoli: indagini su possibile giro di riciclaggio legato all'invasione delle piste da sci. È questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando finanzieri e carabinieri, in correlazione in particolare con le gite organizzate o promosse da influencer tramite i profili social su Tiktok e Instagram. L'attenzione degli investigatori è concentrata in particolare sul massiccio utilizzo di banconote da 20 euro durante le 24 ore in cui Roccaraso si è trovata ad accogliere con difficoltà circa 10mila turisti napoletani con oltre un centinaio di autobus. Da settimane, sui social venivano promosse offerte – tra i 20 e i 30 euro a persona – per trascorrere una giornata nella località sciistica abruzzese, dove migliaia di napoletani hanno la seconda casa. Alle offerte social si sono aggiunte le promozioni dei tiktoker che avrebbero indirizzato i propri follower a scegliere Roccaraso per una domenica fuori porta. Ora, però, gli investigatori vogliono capire se dietro questa promozione esasperata ed esagerata possa esserci un giro di riciclaggio di denaro. Intanto, Roccaraso argina una nuova invasione di pullman provenienti dalla Campania. Il sindaco Francesco Di Donato sta dando seguito all''ordinanza emessa da lui e da altri quattro Comuni dell'Alto Sangro – Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia – che limita a 100 i bus turistici che possono arrivare nel comprensorio sciistico. "Targhe alterne e prenotazioni obbligatorie – ribadisce il primo cittadino – : abbiamo avuto 60 prenotazioni. Se arriveranno bus non prenotati, saranno rimandati indietro dalle forze dell'ordine e questo per evitare blocchi e ingorghi sulla statale 17 e problemi igienico-sanitari. Beninteso, non respingiamo nessuno ma abbiamo necessità di contingentare questi flussi. Tutti sono benvenuti e per chi arriva con auto propria non ci sono limitazioni". Un fiume di gente, lo scorso 26 gennaio, si è riversato nel paese, trascinato dai social, e con decine migliaia di turisti è arrivato anche un fiume di denaro che, in queste ore, ha fatto scattare controlli su introiti e incassi in nero e sulla spendita di banconote false. Verifiche sotto questo punto di vista saranno effettuate, dalle forze dell'ordine, che saranno dispiegate in maniera massiccia, anche domani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)