Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno del derby di Milano. Oggi, domenica 2 febbraio, si gioca a San Siro la terza stracittadina stagionale. Il Milan, che ha vinto i primi due confronti, arriva all’appuntamento dopo il brutto ko con la Dinamo Zagabria. L’Inter è invece reduce dal successo contro il Monaco, con conseguente qualificazione diretta agli ottavi di Champions Leage. Il derby di oggi si gioca alle 18.

Conceicao

dovrà fare i conti in primis con l’assenza dello squalificato Fofana, mancanza pesante a centrocampo, mentre in difesa è pronto Walker per l’esordio in rossonero. Davanti, probabile una maglia da titolare per Abraham. Inzaghi ha invece il dubbio Calhanoglu in mezzo al campo. Ecco le probabili formazioni della partita:

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceiçao.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. Il derby Milan-Inter sarà trasmesso in diretta su Dazn, ma anche su Sky. In questo caso, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Ovviamente, la stracittadina sarà visibile anche in streaming sull’app di Dazn e Sky Go. Il match sarà disponibile anche su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)