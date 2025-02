Maltempo Messina. Il sindaco Basile: “La situazione si sta normalizzando, oggi sopralluoghi”

“Adesso la situazione si sta normalizzando ma ieri c’è stato un fenomeno di particolare intensità che ha causato importanti disagi a Messina ma soprattutto nella provincia. Sto andando ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite e valute i danni”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Messina Federico Basile dopo il violento nubifragio che ieri si è abbattuto sulla provincia. Fra i paesi più colpiti Furci Siculo, Saponara, Rometta, Antillo, Monforte e tanti altri, dove le strade sono smottate, auto sono rimaste intrappolate nel fango e alcune abitazioni sono state evacuate. “A Messina la zona più colpita è quella di Zafferia dove mi sto recando per un sopralluogo – ha spiegato il sindaco – E’ stato completato lo sgombero delle strade che ieri sono state invase dal fango e alcune case sono rimaste isolate. Cercheremo anche di capire quali sono state le cause: quanto successo non è derivante solo dalla pioggia, per quanto sia stata forte, potrebbe esserci stato anche uno smottamento della montagna ma al momento sono solo ipotesi. Ne sapremo di più quando saremo li”.