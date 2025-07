Caltanissetta, l’assessore Tilde Falcone: “Efficienza e modernizzazione nei servizi al cittadino”

CALTANISSETTA – Nel bilancio del primo anno dell’amministrazione Tesauro, illustrato in Consiglio comunale, un ruolo strategico è stato svolto dall’assessorato al Personale e ai Servizi Demografici, guidato da Matilde Falcone. Un settore che incide direttamente sul funzionamento della macchina amministrativa e sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, con l’obiettivo di renderli più rapidi, accessibili e moderni.

Riorganizzazione del personale e nuove assunzioni

Tra i traguardi più significativi figura il piano straordinario di reclutamento del personale comunale, un passo necessario per colmare le carenze dovute ai pensionamenti e rafforzare gli uffici chiave. Sono state avviate procedure di mobilità e concorsi per assumere nuove figure professionali, tra cui funzionari amministrativi, tecnici e agenti della Polizia Municipale, con l’intento di ridare efficienza e slancio agli uffici comunali.

L’assessora Falcone ha sottolineato come “investire sul capitale umano del Comune significa migliorare i servizi e dare risposte concrete ai cittadini”.

Digitalizzazione e semplificazione dei servizi demografici



L’ufficio anagrafe e i servizi demografici sono stati oggetto di un importante processo di digitalizzazione, con l’adozione di piattaforme online per certificati, prenotazioni e comunicazioni, riducendo code e tempi di attesa. Sono stati introdotti strumenti informatici per gestire in modo più efficiente carte d’identità elettroniche, cambi di residenza e servizi di stato civile.

Inoltre, è stata potenziata l’interazione con il portale comunale, con la possibilità di scaricare certificazioni digitali valide legalmente, un passo avanti verso la piena transizione digitale.

Formazione e aggiornamento del personale

Parallelamente, l’assessorato ha avviato corsi di formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti, finalizzati all’adeguamento alle nuove normative e all’uso di strumenti digitali avanzati. Un investimento che ha l’obiettivo di creare una struttura amministrativa più competente e pronta a rispondere alle esigenze del pubblico.

Attenzione alla trasparenza e ai cittadini

Falcone ha promosso iniziative volte a garantire maggiore trasparenza, semplificando le procedure e migliorando la comunicazione tra Comune e cittadini. L’apertura di sportelli su appuntamento e l’implementazione di servizi online hanno ridotto le criticità legate ai picchi di affluenza, in particolare durante il rinnovo dei documenti d’identità.

Una visione orientata all’efficienza

“Il nostro impegno – ha spiegato Falcone – è stato quello di rendere la macchina comunale più efficiente e vicina alle persone, semplificando le procedure e utilizzando al meglio le tecnologie. Questo primo anno è stato un lavoro di squadra con tutti gli uffici, per costruire una pubblica amministrazione più moderna e reattiva”.