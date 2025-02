HWG Sababa acquisisce il 70% di Akito

(Adnkronos) – WG Sababa annuncia oggi l'acquisizione di Akito S.r.l. e segna così un altro passo importante nel rafforzare la propria presenza nel mercato della cybersecurity. L’acquisizione consente ad HWG Sababa di accelerare il proprio percorso di crescita e di azienda leader nell’innovazione. I dettagli dell’operazione riportano un’acquisizione del 70% di Akito S.r.l., la quale continuerà a mantenere la propria governance e il proprio brand. L’operazione vuole costruire una forte sinergia tra le due aziende e valorizzare la complementarità operativa, preservando anche l’identità di Akito nell’integrazione con il gruppo HWG Sababa. Per entrambe si tratta di un’acquisizione strategica: da un lato, HWG Sababa potrà rafforzare la propria presenza nel Centro-Sud Italia, ampliando le opportunità di mercato; dall’altro, Akito avrà l’opportunità di espandere le proprie capacità tecnologiche, potendo contare sul supporto di un gruppo consolidato e su uno dei migliori Security Operations Center in Europa, attivo sette giorni su sette e in grado di operare h24. Il CEO di HWG Sababa, Alessio Aceti, dichiara che: “HWG Sababa è un’azienda in continua evoluzione, con una visione ambiziosa e orientata al futuro. L’acquisizione di Akito rappresenta un passo importante in un più ampio percorso di crescita, che prevede ulteriori operazioni strategiche nel tempo. La collaborazione tra HWG Sababa e Akito ha radici solide e nel 2024 si è ulteriormente rafforzata, evolvendo in una partnership sempre più sinergica”. A questo Aceti aggiunge: “Siamo entusiasti di accogliere nel gruppo tutti i professionisti di Akito, con i quali siamo certi di costruire un futuro di successo. Insieme, potremo ampliare e potenziare la nostra offerta, rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul mercato”. Mentre Fabio Naccazzani, CEO di Akito, commenta dichiarando che: “In questi otto anni, Akito ha raggiunto traguardi significativi, supportando numerose aziende, sia nel settore pubblico che privato, nell'affrontare le sfide del mondo cyber. Sappiamo bene fino a dove possiamo spingerci. Per questo motivo – prosegue Naccazzani – accogliamo con grande entusiasmo il nostro ingresso nel gruppo HWG Sababa, con cui condividiamo la stessa visione e lo stesso approccio. L’unione delle nostre competenze e della nostra esperienza trentennale nel settore ci darà un vantaggio competitivo, permettendoci di essere ancora più efficaci nell’offerta di tecnologie e servizi”. L’acquisizione di Akito da parte di HWG Sababa rappresenta un passo strategico verso una crescita condivisa e garantisce stabilità, oltre che una continuità operativa per tutti i partner e gli stakeholder. Per preservare i valori che l’hanno resa un punto di riferimento nella cybersecurity, Akito continuerà ad operare con il proprio brand, dando continuità all’attuale governance. Questa integrazione per i clienti si traduce in un significativo valore aggiunto: questi, infatti, potranno continuare a contare sugli stessi standard di qualità, affidabilità e professionalità, con il vantaggio di accedere a un ecosistema di competenze ancora più ampio, internazionale e avanzato. Allo stesso modo, l’impegno nei confronti dei clienti, dei partner e dei collaboratori resterà immutato e in grado di garantire continuità in una evoluzione costante di servizi e per un supporto sempre più efficace nel rispetto dei valori che contraddistinguono le due aziende. I prossimi passi prevedono un’efficace integrazione delle due realtà. A questo scopo, nel 2025, alcuni fondamentali processi di lavoro saranno integrati e strutturati per operare al meglio e in modo sinergico. In passato ci sono già state delle partnership tra le due aziende e queste costituiranno le basi da cui partire per rendere quanto più rapida ed effettiva l’integrazione. Ad esempio, i team offering e commerciale saranno completamente integrati nel corso del primo trimestre dell’anno in corso. Questa integrazione guarda in particolare al futuro e mira a potenziare le capacità strategiche in un settore in continua evoluzione. L’unione tra HWG Sababa e Akito, infatti, vuole rispondere alle necessità di sicurezza che i clienti hanno in particolare per la cybersecurity dei sistemi IT e OT. Nello specifico, si sottolinea la strategicità di un servizio avanzato come quello di HyperSoc, basato su un’automazione iper-performante e l’applicazione di intelligenza artificiale. Altri servizi fondamentali includono la consulenza per la governance in materia di cybersecurity e per la compliance alla direttiva NIS2, oltre agli altri standard di settore, come il nuovo regolamento macchine, l’ISO 27001 e il NIST CSF. A questi è necessario aggiungere le indicazioni del Framework di sicurezza nazionale e le sempre più richieste attività di cybersecurity per il penetration testing e la simulazione realistica di attacchi avversari e dei cosiddetti cyber range. Se il panorama di cybersecurity presenta minacce sempre più insidiose, una risposta in termini di crescita e innovazione appare come utile e necessaria per garantire i più alti livelli di sicurezza informatica e consentire la continuità operativa delle aziende anche a fronte di continui attacchi mirati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)