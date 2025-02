Honda CRF450RX RALLY: massima agilità

(Adnkronos) – La nuova Honda CRF450RX RALLY si distingue per agilità, stabilità e prestazioni di livello professionale. Basata sulla collaudata CRF450R, questa moto offre un'esperienza di guida eccezionale anche sui terreni più sconnessi e impegnativi. Il telaio della nuova Honda CRF450RX RALLY deriva direttamente dalla CRF450R. La RX è equipaggiata con un doppio serbatoio da 36 litri totali (anteriore e posteriore), quello posteriore è da 14 litri ed è montato su supporti in gomma, soluzione questa che ha consentito di ridurre l'inerzia in curva. Grazie a serbatoi snelliti e una sella rastremata, la CRF450RX RALLY offre una posizione di guida naturale e senza ostacoli. La combinazione di nylon ad alta resistenza e polietilene ottimizza la rigidità del telaio posteriore, migliorando la stabilità anche a velocità elevate. Il paracoppa in fibra di carbonio protegge il serbatoio anteriore da 22 litri, il basamento motore e il collettore di scarico da impatti e detriti. Le sospensioni della CRF450RX RALLY presentano tarature specifiche per il rally, con molle a diversa rigidità. La forcella anteriore ha steli in titanio. L’ammortizzatore posteriore ha lo stelo del pistone con rivestimento in titanio al fine di ridurre l'attrito e migliorare la risposta su terreni irregolari. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 300 mm. Il motore monocilindrico eroga circa 58 CV e è stato pensato esclusivamente per le competizioni rally. Il cambio a 6 rapporti, con rapportatura lunga, permette di mantenere una spinta costante a qualsiasi regime. Un radiatore maggiorato assicura un raffreddamento ottimale anche nelle condizioni più estreme. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)